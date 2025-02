En esta nueva edición de Tkuento en Cooperativa, escuchamos "El Chiflón del Diablo", del cuentista chileno Baldomero Lillo, quien es considerado como el padre del realismo social a nivel literario.

Nacido en 1867 y fallecido en 1923, vivió su niñez y parte de su juventud en Lota, donde trabajó en la minería.

En su narrativa, llena de dramatismo, no solo plasma la vida de los mineros, sino también la de campesinos y marineros. Entre sus obras emblemáticas se encuentran "Sub terra" y "Sub Sole", las que según el sitio Memoria Chilena, marcaron a fuego el imaginario nacional.

