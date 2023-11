Con IA reconstruyen piezas del Museo de Arte Popular Americano robadas en dictadura

La Universidad de Chile lanzó el proyecto "Imaginar la Pérdida: reconstruyendo piezas del Arte Popular", iniciativa que propone, mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y otras herramientas digitales, reconstruir objetos de la colección del Museo de Arte Popular Americano (MAPA) que fueron robados, dañados o destruidos durante la dictadura (1973-1990).

Este cruce entre IA y arte fue impulsada por el docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile Jaime San Martín y la encargada de Diseño y Multimedia del MAPA, Emilia Pinto, quienes junto al profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la mencionada casa de estudios, Iván Sipirán y el estudiante de esa unidad, Cristián Llul, exploraron las posibilidades de recuperación de este patrimonio a partir de registros de información y fotografías.

"Buscando referentes visuales de objetos de la misma época y/o procedencia, similares tanto en forma como en el trabajo material, se realizan bocetos con modelado 3D e inteligencia artificial -mayormente de generación texto-imagen- que permiten determinar vías estéticas de trabajo para dar con un resultado históricamente pertinente", explicó Jaime San Martin sobre la propuesta, que utilizó Stable Diffussin y NeRF (Neutral Radiance Field) para generar imágenes digitales de alta calidad.

SELECCIÓN DE CUATRO PIEZAS

En esta primera recuperación, el proyecto seleccionó cuatro piezas: un aguamanil, un muñeco, un barco y un collar. Cada uno de estos objetos presentaban características y registros "inventariales" diferentes, lo que permitió distintos grados de experimentación y, en consecuencia, obtener diversos resultados.

"El resultado final es, para cada una de las piezas, uno de tantos posibles modelos, uno de tantos objetos virtuales, que si bien intenta aproximarse lo más posible a la recuperación del patrimonio perdido, no lo termina de conseguir. Hay siempre pequeños descalces (simbólicos, materiales, etc.) que, a primera vista, no son evidentes, pero que son insorteables", señaló San Martín.

En tanto, la encargada de Diseño y Multimedia del MAPA, Emilia Pinto, detalló que "son cuatro piezas seleccionadas porque son cuatro puntos de partida distintos que teníamos para trabajar en cuanto a lo técnico, y cuatro los resultados distintos que se iban a dar. Nuestro primer acercamiento fue al listado de bajas que se hicieron de los años de dictadura, que corresponde aproximadamente a 3 mil piezas".

"Se está pensando en la posibilidad de extender esta selección de piezas, quizás ya con financiamiento, porque este proyecto fue autogestionado. Por eso también lo acotado de la selección. Entonces, la idea es agrandar esto a más piezas, por ejemplo", añadió Jaime San Martín.

La iniciativa se exhibió entre el 6 y el 10 de septiembre de este año en la muestra "Diagramar la Historia", junto con la obra "El Sueño Neoliberal" de Felipe Rivas en el marco del festival internacional de arte Ars Electrónica, que se realiza en Linz, Austria, todos los años desde 1979.

La muestra estará disponible hasta noviembre en la exposición "Memoria Robada", la cual se exhibe desde agosto en la sala MAPA del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).