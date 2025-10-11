Síguenos:
Tópicos: Cultura | Museos

Tironeo entre concejales y Gobierno amenazó al Museo de la Memoria de Concepción

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Debido a que su financiamiento no estaba asegurado, los ediles discutieron la posibilidad de revocar su permiso de edificación.

El Ministerio de las Culturas comprometió, en definitiva, 5.500 millones de pesos para erigirlo y otros 500 mensuales para mantenerlo.

Tironeo entre concejales y Gobierno amenazó al Museo de la Memoria de Concepción
 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

"Ya hay una inversión pública -que es el diseño del proyecto- y la idea es no perder esos recursos, sino avanzar en ese diseño y continuar", indicó la Seremi de Cultura del Biobío.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó que financiará la construcción y la mantención del futuro Museo de la Memoria en Concepción (Región del Biobío), iniciativa que estaba en peligro luego de la petición de seis concejales de revocar su permiso de edificación. 

Según dijeron los ediles, no había financiamiento para construir el inmueble, pero justo antes de celebrarse la sesión extraordinaria del Concejo Municipal que decidiría el destino del museo, la cartera prometió asignar los recursos.

En concreto, se destinarán 5.500 millones de pesos para construir el recinto, más 500 millones mensuales para mantenerlo.

"El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural siempre ha tenido la línea de museología, donde quedará alojado el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, entendiéndolo como un museo estatal dentro de los 25 que hay en regiones", explicó la seremi de Cultura, Paloma Zúñiga.

"De ahí vendrá el financiamiento para que sea un museo público, transversal: como bien decían en este Concejo, para toda la comunidad. Ya hay una inversión pública -que es el diseño del proyecto- y la idea es no perder esos recursos, sino avanzar en ese diseño y continuar", indicó.

El referido diseño del museo se ideó hace más de una década y tiene previsto erigirse en el actual Parque Bicentenario, donde está el memorial de los detenidos desaparecidos en el Biobío durante la dictadura. 

