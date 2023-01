Grecia: "Reino Unido no tiene derechos sobre los mármoles del Partenón; son producto del robo"

Grecia no reconoce la jurisdicción, posesión y propiedad del Museo Británico de las Esculturas del Partenón, señaló hoy en un comunicado el ministerio de Cultura heleno, en respuesta a las críticas formuladas al Ejecutivo por parte del líder del principal partido de oposición, Alexis Tsipras.

"Desde el inicio de su mandato, el gobierno ha actuado con seriedad, responsabilidad, sensibilidad y eficacia, a fin de implementar el objetivo nacional de la devolución de las Esculturas del Partenón a Atenas y su reunificación en el Museo de la Acrópolis. Sin duda, esto está atestiguado por una serie de eventos en los últimos dos años: desde la decisión de la UNESCO de septiembre de 2021 y la reunificación final del fragmento de Fagan, hasta el cambio de opinión de la opinión pública mundial y su apoyo a la solicitud griega. ", indicó el comunicado, según consignó la agencia de noticias estatal AMNA.

"Repetimos, una vez más, la posición fija de Grecia de que no reconoce el derecho de posesión, posesión absoluta y propiedad del Museo Británico de las Esculturas, ya que son producto del robo. Por lo tanto, la principal oposición debería dejar de expresar un frenesí de entusiasmo. Esperaríamos, en este esfuerzo nacional, que los cálculos de los partidos de mente estrecha se hicieran a un lado y todos se unieran. Desafortunadamente, no estamos viendo esto. Para algunos, su primer objetivo es dañar al gobierno, incluso a través de mentiras, indiferentes a si están dañando al país. Eso es lamentable", concluyó el Ministerio de Cultura.

Tsipras, líder del izquierdista Syriza, expresó hoy su "gran preocupación" por las publicaciones de medios británicos que señalan que los representantes griegos están supuestamente cerca de forjar un acuerdo con el Museo Británico para que los Mármoles del Partenón regresen a Atenas por medio de un "préstamo" e "intercambio" de piezas arqueológicas.

"No puedes prestar o intercambiar algo que no te pertenece", recalcó el líder izquierdista, quien pidió al Gobierno transparencia respecto a este tema delicado y recordó que ha sido una posición firme de todos los gobiernos griegos el no reconocerle ningún derecho sobre los "robados" Mármoles a ninguna entidad legal – como es el Museo Británico – y a ningún otro Estado aparte del griego.

El pasado día 4, el diario británico The Telegraph señaló que estos tesoros culturales de 2.500 años de antigüedad podrían ser devueltos "más temprano que pronto" a Grecia en el marco de un supuesto acuerdo con el Museo Británico, que prestaría a largo plazo algunas piezas a Atenas, a cambio de que piezas arqueológicas de la Antigua Grecia se transfieran a Londres.

