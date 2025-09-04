Síguenos:
Cultura | Premios | Premios Nacionales

Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional de Periodismo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jurado la calificó como una "pionera en abordar desafíos como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres".

En la larga trayectoria de la profesional, también resalta la creación de la revista Paula.

Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional de Periodismo
 Universidad Diego Portales (archivo)

El Mineduc felicitó a la profesional por "promover valores universales de respeto a los derechos humanos y la democracia".

Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, fue galardonada este jueves con el Premio Nacional de Periodismo 2025, por "su trascendente contribución al periodismo como pionera en abordar desafíos como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres".

"En su trayectoria destaca su capacidad de comunicar con valentía los derechos de las mujeres, las limitaciones a la libertad de expresión, además de promover valores universales de respeto a los derechos humanos y la democracia", resaltó el Ministerio de Educación en sus redes sociales.

En 1977, la periodista llegó a Radio Cooperativa para poner en marcha el emblemático noticiario de la emisora, que partió como un programa de una hora, con lectura de boletines informativos y la inclusión de una veintena de comentaristas de actualidad.

Vergara también fundó y fue la primera directora de la revista Paula, que a fines de los años 60 y comienzos de los 70 fue pionera del periodismo feminista en Chile.

Asimismo, la periodista destaca por iniciativas como Compartiendo la Mesa, en apoyo a las ollas comunes, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y la Guía de la Solidaridad.

Previamente, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile le otorgó el premio Lenka Franulic 2020.

En portada