Fundación Teatro a Mil adelanta los principales montajes de su versión 2026

Ya se lanzó la programación de la 33ª edición del Festival Teatro a Mil, y en Una Nueva Mañana en Cooperativa la directora de la fundación homónima, Carmen Romero, detalló que éste viene cargada de sorpresas para todos los gustos.

Entre los panoramas más esperados está el regreso de la compañía francesa Royal de Luxe, los mismos creadores de la inolvidable Pequeña Gigante, quienes esta vez presentarán un espectáculo gratuito llamado "Apesanteur" (Sin gravedad), para toda la familia y en Santiago, Iquique y Antofagasta. Además, habrá un homenaje al dramaturgo Marco Antonio de la Parra, 12 destacadas obras chilenas y montajes internacionales desde Francia e Irlanda.

Romero también fue clara en el mensaje del evento: el arte "Sí importa", como dice el lema de este año. Para ella, la cultura no es un lujo ni algo secundario, sino una necesidad fundamental que está directamente ligada a la educación, la seguridad y la salud de las personas.

