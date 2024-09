Imágenes sensibles: Así quedó el rostro de peleadora UFC tras escalofriante corte

La luchadora mexicana Irene Aldana se midió ante la brasileña Norma Dumont y más allá de su derrota, la azteca se hizo viral por no abandonar el combate pese a una espeluznante herida en el rostro.

Una vez que los jueces le dieron la victoria a Dumont por puntaje, la llevaron de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica, pues no dejaba de sangrar.

Tras ello, a través de redes sociales se viralizó un video de cómo quedó desfigurado el rostro de Aldana.

En el segundo round de la pelea, la brasileña le dio un cabezazo accidental a Aldana, la mexicana recibió todo el impacto en la frente y parte del pómulo derecho, conforme el combate avanzó, la herida se fue abriendo más y comenzó a sangrar.

A pesar de lo escandaloso de su condición, la nacida en Culiacán no abandonó el evento y siguió peleando hasta el final, y con cada golpe, la herida empezó a sangrar abundantemente, al grado que el rostro de la mexicana quedó ensangrentado y ya le estaba complicando la vista.

Una vez que limpiaron la sangre se pudo apreciar que la zona más afectada fue en el entrecejo, pues la cortada se profundizó más y se podía apreciar los músculos del rostro inflamados y desgarrados. Irene tuvo una segunda cortada cercana al ojo derecho, pero el daño era menor a comparación de su frente.

Irene Aldana gives an update after suffering probably the most gruesome cut in UFC history. What a savage 🫡. #UFC pic.twitter.com/l8WakKWvH9