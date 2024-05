Federación Atlética se defendió en complicación que vivió Santiago Ford con sus garrochas

El presidente de la Federación Atlética, Juan Luis Carter, descartó que la entidad sea responsable de que las garrochas del decatleta chileno Santiago Ford no llegaran a Italia, lugar donde el campeón panamericano compitió el fin de semana sin mucho éxito y dejando pasar una buena oportunidad para escalar en el ranking olímpico.

"No, no fue culpa nuestra. Cuando nos equivocamos, como cuando no inscribimos a Martina Weil en los 200 metros del Mundial, lo asumimos, pero ahora no tenemos nada de responsabilidad", dijo el dirigente a El Mercurio.

"Antes metíamos las garrochas en el mismo lugar del equipaje, pero ahora los espacios son más pequeños y el límite son tres metros. Siempre ha sido un problema, pero antes algunas aerolíneas las trasladaban como un favor", añadió.

"Es algo que les pasa a todos en Sudamérica, las líneas aéreas están más exigentes con su normativa y las garrochas no pueden ir. Es un tema que nos supera, que excede nuestras facultades, necesitamos el apoyo del Ministerio del Deporte, de la Cancillería u otro organismo que consiga una ordenanza que permita que se suban las garrochas", complementó el dirigente.

Tanto es el problema que en los últimos eventos realizados en el continente, la Federación ha optado por enviar los implementos por tierra.

"No tenemos otra opción, no podemos arriesgarnos a que nos ocurra de nuevo, mientras no se resuelva este tema a nivel gubernamental. El tema es que hay tres problemas: uno, que el deportista se queda sin su implemento durante varios días; dos, el riesgo de que se dañe en el camino ya que, aunque hay fundas y protecciones, el peligro de que les pase algo siempre está; y tres, el costo, porque antes las enviábamos como parte del equipaje y ahora se contrata un servicio extra", comentó en relación a lo ocurrido en los Juegos Bolivarianos de la Juventud, en Sucre y en el Sudamericano de Guayaquil, y que implementarán en el Iberoamericano de Cuiabá, en Brasil.