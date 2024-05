Senador Sebastián Keitel dejó atrás el retiro y volvió al atletismo

El senador Sebastián Keitel, todavía recordman nacional de 100 y 200 metros planos, volvió a competir tras cinco años alejados de las pistas y lo hizo en el Campeonato Nacional Másters realizado el fin de semana en Curicó.

El exdeportista participó con la camiseta de Estadio Manquehue de un triatlón de velocidad compitiendo en 60, 100 y 200 metros, logrando un tercer lugar.

Keitel, bronce panamericano en los Juegos de 1995 y 1999, valoró su retorno al recortan: "Me da lo mismo si hay medallas, lo importante es no lesionarse a esta edad. En mi cabeza quiero hacer las cosas como un cabro de 20, con la misma fuerza, con las mismas ganas de siempre, pero mi cuerpo reacciona como alguien de 51 años", dijo a Las Últimas Noticias.

Contó que "los atletas máster se me fueron acercando y me dijeron cosas tan lindas, con tanta admiración, me pidieron fotos. Recibí mucho cariño. Eso es que me traje de manera muy linda desde Curicó".

Eso sí, Keitel pagó las consecuencias del esfuerzo: "Me duele todo, un poco la espalda, los gemelos, los aductores y los isquitibiales", explicó entre risas.