Ximena Restrepo anunció su postulación a la presidencia de World Athletics

La exatleta colombiana Ximena Restrepo, madre de la atleta chilena Martina Weil, anunció en medio del Mundial de Atletismo que se está disputando esta semana en Tokio, Japón, su postulación a la presidencia de World Athletics, el ente rector de la disciplina.

"Lo he estado pensando, me voy a presentar como candidata a la presidencia de World Athletics", dijo la nacionalizada chilena a la Agencia AFP.

"Pasa el tiempo rápido. Hay varias cosas por las que estoy satisfecha. Siento que World Athletics ha crecido mucho en estos últimos seis años. Es importante mencionar que tenemos un Consejo con paridad de género, 50-50, antes de lo estipulado. Hemos tenido un crecimiento exponencial en nuestros seguidores en las redes", añadió.

"El desarrollo del programa para niños ha crecido y llega a todas las esquinas del mundo. En los Mundiales tenemos estadios llenos y han aumentado los sponsors. El atletismo está ahora en muchas mejores condiciones que cuando yo llegué, hemos tenido un liderazgo muy fuerte de Sebastian Coe y se ha notado", complementó.

Recordar que Restrepo protagonizó una polémica con la atleta nacional Berdine Castillo en el marco de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que le valió ser denunciada ante la Federación Atlética de Chile y ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, aunque terminó siendo absuelta.