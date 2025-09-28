Competidor murió tras descompensarse en Media Maratón del Biobío

La jornada deportiva "Activa tu Primavera", enmarcada en la Media Maratón del Biobío, terminó marcada por la tragedia luego de que un competidor de 47 años falleciera tras completar 10 kilómetros del recorrido.

De acuerdo con los antecedentes, el corredor llegó a la meta y minutos después sufrió una descompensación. Recibió atención inmediata por parte de los equipos médicos presentes en el lugar y fue trasladado en ambulancia hasta un centro asistencial, donde finalmente perdió la vida pese a los esfuerzos del personal de salud.

El Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmó la noticia y lamentó profundamente lo ocurrido: "Como IND, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad deportiva, que hoy se ve profundamente afectada por esta dolorosa noticia".

La institución recalcó además que "en todo momento se cumplieron los protocolos pertinentes para la atención y derivación del competidor, activando de manera oportuna los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias".