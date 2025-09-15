Duplantis nuevamente rompió el récord de salto con garrocha y festejó el oro mundial

El sueco Armand Duplantis logró este lunes la medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Tokio, al batir su propio récord mundial de salto con garrocha en su tercer y último intento.

El amplio dominador de la escena planetaria batió la plusmarca por decimocuarta ocasión gracias a un salto de históricos 6,30 metros; un centímetro por encima del registro que alcanzó el pasado agosto en Budapest.

Others exert their energy in fighting for 2nd and 3rd position

MONDO DUPLANTIS on breaking his own world record

La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el bronce para el australiano Kurtis Marschall (5,95), que logró su mejor marca personal.

Desde su primera medalla de oro en 2018 en los Europeos de Berlín y en la prueba de la Liga Diamante de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante que se resume en dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos al aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Liga Diamante, competición en la que ha conquistado cinco veces el 'diamante'.

Así, Duplantis cada vez se desmarca más del legendario pertiguista ruso Sergey Bubka, que entre 1987 y 1997 ganó un oro olímpico, seis mundiales al aire libre y tres en pista cubierta y un europeo al aire libre y otro bajo techo.