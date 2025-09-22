Mundial de Atletismo fue visto por 3.9 millones de personas en TVN

El Mundial de Atletismo 2025 en Tokio tuvo una inédita transmisión en TVN y fue visto por 3.906.674 personas durante la cobertura del canal en televisión abierta.

TVN emitió más de 30 horas del campeonato, con emisiones en dos fines de semana y en horario estelar en Fiestas Patrias.

Además del Mundial de Atletismo, TVN también transmitirá en sus pantallas la Copa del Mundo de Ciclismo UCI, que se celebrará en nuestro país del 22 al 26 de octubre.