[VIDEO] La carrera de Martina Weil en las semifinales del Mundial de Tokio
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La atleta nacional quedó afuera de la ronda final por una décima de segundo.
La velocista Martina Weil cerró su participación en el Mundial de Tokio muy cerca de alcanzar la final de los 400 metros.
En la ronda de semifinales, la representante nacional se ubicó con la cuarta ubicación en su serie y por una décima de segundo, quedó fuera de la final.
Revisa su carrera a continuación:
