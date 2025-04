Benjamín Hites destacó en prácticas del TC2000 y se alista para hacer su debut en los SUV

Un buen apronte tuvo el piloto chileno Benjamín Hites (Team Corsi Sport) en las últimas prácticas oficiales en el autódromo "Óscar y Juan Gálvez" de la capital trasandina, con motivo de la primera fecha del Campeonato Argentino TC2000 que se disputará los días 3 y 4 de mayo en la ciudad de Oberá, Misiones.

Tras seis años de estar alejado de las pistas argentinas luego de correr en Estados Unidos y Europa entre 2019 y 2024, el nacional regresó a los escenarios para conducir una máquina SUV con tracción delantera, debutando en este tipo de auto, ya que siempre corrió en vehículos con empuje trasero.

Hites terminó en la cuarta posición distanciado a un segundo y una milésima de lo que marcó el trasandino Matías Rossi (Gazoo Racing), quien rompió el récord del circuito 8 luego de registrar 1 minuto 18 segundos 267 milésimas para los 3.337,30 metros.

"Me sentí muy cómodo, yendo de menos a más. Fue muy positivo, aunque el auto está muy nuevo para la carrera. En cuanto al comportamiento, en los ingresos a las curvas se iba de cola y también lo mejoramos. Lo importante es que me estoy adaptando bien a la tracción delantera, aunque todavía me faltan kilómetros", sostuvo el nacional.

SUV, es un segmento que marcará el inicio de una nueva era en el automovilismo de competición en el orbe, ya que se adaptaron unos 25 autos de diferentes marcas para la temporada 2025 con un total de 12 fechas.