Cadillac se sumará a la Fórmula 1 como nuevo equipo a partir de 2026

Luego de la incertidumbre en torno a las negociaciones, la Fórmula 1 oficializó a Cadillac como nueva escudería para sus competencias a partir de la temporada 2026.

"Fórmula 1 anuncia hoy que ha llegado a principio de acuerdo con General Motors para apoyar que GM/Cadillac sea el undécimo equipo en la parrilla de Fórmula 1 en 2026", comenzó el comunicado oficial.

El escrito detalló que la determinación se cerró en acuerdo con una evaluación comercial realizada por la F1 el pasado 1 de enero.

"A lo largo de este año, GM ha logrado hitos operativos y ha dejado claro su compromiso de utilizar la Cadillac para el undécimo equipo, y que se incorporará como proveedor de motores en un futuro", agregó el campeonato.

De esta manera, a partir de la temporada 2026 se ampliará la lista de equipos y, por ende, los asientos pasarán de 20 a 22 monoplazas. La Fórmula 1 señaló que entregarán "más actualizaciones a su debido tiempo".

