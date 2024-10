Carlos Sainz impuso su velocidad y ganó la pole position en México

El español Carlos Sainz (Ferrari) fue el más rápido este sábado sobre el autódromo "Hermanos Rodríguez" con dos vueltas estratosféricas que le sirvieron para destrozar el tiempo de sus rivales y apuntarse la pole position en el GP de México, la sexta de su carrera.

El piloto madrileño, que estará acompañado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en primera línea, firmó un tiempo de un minuto, 15 segundos y 946 milésimas y demostró así la consistencia que ya exhibió en el GP de los Estados Unidos, donde terminó segundo, y la rapidez de un Ferrari que ha mejorado ostensiblemente desde el GP de Singapur, hace un mes.

Verstappen acabó segundo a dos décimas de Sainz y una décima por delante del británico Lando Norris (McLaren), que será tercero en una segunda línea que formará junto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Con esto, Ferrari, con 468 puntos, tiene una grandísima oportunidad este domingo de rebajar la desventaja de 50 puntos en el Mundial de constructores dado que tendrá a sus dos pilotos en las primeras dos files, algo que no ocurrirá con sus rivales.

Pese a estar ahora mismo a 54 puntos del liderato de McLaren (522) y a la consistencia de Norris, Sainz y Leclerc pueden acechar, a falta de cinco carreras para que termine el Mundial, tanto a Red Bull (473), al que tienen a cinco puntos, como a la escudería británica.

Así quedó la grilla de largada

Your starting grid for the 2024 Mexico City Grand Prix! 🇲🇽✨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Q4tkSfsnDJ