Carlos Sainz reinó en el Gran Premio de México

El español Carlos Sainz (Ferrari) reinó este domingo en el Gran Premio de México y sumó su cuarta victoria en la Formula 1 con una plácida carrera en la que el británico Lando Norris (McLaren), segundo, recortó 10 puntos la distancia en el Mundial respecto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sexto tras una penalización de 20 segundos por sacar al inglés de la pista.

La sonrisa de Sainz, sin embargo, contrastó con la 'celebración' de los 400 grandes premios del español Fernando Alonso (Aston Martin), que hubo de retirar el monoplaza en la vuelta 16, mientras que el ídolo local, el mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull), acabó 15° a pesar de una gran salida, y el argentino Franco Colapinto (Williams) fue 12°.

Sainz, que perdió el liderato en la salida ante un Verstappen que traccionó de manera brillante, le devolvió el adelantamiento en la novena vuelta y desde entonces tuvo un camino tranquilo hasta cruzar la línea de meta 62 vueltas después, con Norris frustrando un nuevo doblete de Ferrari tras su adelantamiento al monegasco Charles Leclerc, que acabó tercero, a falta de ocho vueltas para el final.

Con el segundo puesto de Norris, el británico recorta 11 puntos y se queda a 47 puntos de distancia del neerlandés, líder, que acabó sexto ante su exceso de 'juego sucio' ante el segundo clasificado del Mundial.

