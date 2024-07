"Checo" Pérez se estrelló contra un muro y quedó fuera de la qualy en Hungría

El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) chocó contra el muro en la curva ocho de la clasificación del Gran Premio de Hungría y provocó una bandera roja en la primera ronda (Q1).

Pérez, que salió del monoplaza por su propio pie, iba noveno cuando perdió la parte trasera del monoplaza al tocar el piano de la curva, húmeda por la llovizna que cayó sobre Hungaroring.

El impacto dañó el vehículo del mexicano, que no pudo seguir en acción y saldrá, en el mejor de los casos, desde el lugar 15 de la largada, este domingo 21 de julio a las 09:00 horas (13:00 GMT).

- Así fue el choque de "Checo" Pérez:

Perez is ok, but his Red Bull certainly isn't...



He'll start tomorrow's race from P15 at best 😖#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tPGEEw3Lqg