Como en los viejos tiempos: Fernando Alonso lideró la primera práctica en Singapur
El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula 1, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.
