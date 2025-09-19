El GP de Azerbaiyán calentó motores con los entrenamientos libres en Bakú
El circuito callejero de Bakú vibró este viernes con las primeras dos prácticas libres de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) comandaron las dos sesiones de la jornada.
