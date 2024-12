Fin de una era: Hamilton tuvo una emotiva despedida de Mercedes en Abu Dhabi

El Gran Prix de Abu Dhabi cerró la temporada 2024 de la Fórmula 1 y un periodo de legendarios 12 temporadas del piloto Lewis Hamilton junto al equipo Mercedes, con el que alzó seis de sus siete títulos mundiales de pilotos.

Hamilton, que pasará a las filas de un Ferrari vicecampeón de constructores, remontó con todo para decir adiós en el cuarto lugar de la carrera disputada en Emiratos Arabes Unidos.

Luego de cruzar la línea de meta, "Hammer" recibió una ovación del público y respondió con vistosos trompos sobre la pista.

"I love you guys. I really, really do"



Lewis signs off his time with Mercedes in style

A remarkable chapter in F1 history comes to a close



Lewis 🤜🤛 Mercedes

Hamilton debutó en la F1 con McLaren en 2007, cuando aquel equipo aún estaba conformado junto a Marcedes, y logró su primera corona en la campaña 2008, siendo hasta entonces el más joven en lograrlo.

Con la separación de la escudería, desde 2013 compitió bajo los colores de Mercedes y fue bicampeón entre 2014 y 2015, además de un tetracampeonato (2017-2020) para igualar al Michael Schumacher como el más ganador de la historia.