Final inesperado: Hamilton ganó el GP de Bélgica por descalificación de Russell post carrera

Pese a cruzar en primer lugar la línea de meta, el británico George Russell (Mercedes) se privó de los festejos en el Gran Premio de Bélgica y cedió su lugar a su compatriota y compañero, Lewis Hamilton, tras ser descalificado por incumplir las reglas de la Fórmula 1.

Un informe del delegado técnico publicado después de la carrera detectó que, aunque el automóvil del piloto de 26 años cumplía con el mínimo 798 kilos, luego se le quitaron 2,8 litros de combustible y dio como resultado un peso inferior a las reglas de la carrera.

Esto llevó a mover los puestos, dejando al australiano Oscar Piastri (McLaren) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completando el podio. Mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien salió del undécimo puesto tras la sanción por distintos cambios en su monoplaza, quedó cuarto.

Quinto fue el británico Lando Norris (McLaren), condenado por una mala salida que le hizo pasar del cuarto a séptimo sitio. Mientras que en el sexto lugar llegó el español Carlos Sainz (Ferrari), seguido del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien arrancó segundo esta jornada.

La octava plaza recayó en el español Fernando Alonso en otra carrera difícil para Aston Martin. Por su parte, el francés Esteban Ocon (Alpine) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) cerraron la zona de puntos en una carrera que no registró incidentes.

RACE CLASSIFICATION (LAP 44/44)



Look at the gap between the top three! 😅#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7DHzJf76xe