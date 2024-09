George Russell comandó el tercer y último libre del GP de Azerbaiyán

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

En su mejor vuelta de este sábado, Russell cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto, 42 segundos y 514 milésimas, trece menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 223 sobre el inglés Lando Norris (McLaren), que marcó el tercer crono de la sesión; al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

