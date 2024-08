Lando Norris superó a Verstappen para quedarse con la pole del GP de Países Bajos

El británico Lando Norris (McLaren) voló sobre el asfalto del circuito de Zandvoort para llevarse la "pole position" del GP de los Países Bajos, dejando en la segunda posición de partida al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Previa a la qualy, se vivió una dramática situación en el último entrenamiento libre con el accidente que protagonizó Logan Sargeant (Williams), y que lo dejó fuera de la clasificatoria.

Norris exhibió la superioridad de los McLaren, que suman 10 podios en las últimas diez carreras, y terminó con un crono de 1:09.673. Su compañero Oscar Piastri se quedó con el tercer escaño (1:10.029).

Verstappen, líder del Mundial de Pilotos justamente por encima de Norris, culminó con un 1:10.172 y buscará su cuarta victoria consecutiva en casa.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá séptimo, pese a no poder completar la jornada al igual que el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), quinto pese a contar con un solo juego de neumáticos blandos en la Q3. El español Carlos Sainz (Ferrari) saldrá undécimo y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) partirá 12°.

Con la pelea entre Norris y Verstappen como protagonista, a 78 puntos de distancia en la temporada, el GP de Países Bajos se disputará este domingo 25 de agosto a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

LANDO NORRIS STORMS TO POLE AT ZANDVOORT!!! 🤩



Max Verstappen joins the McLaren driver on the front row, Oscar Piastri will start third on the grid#F1 #DutchGP pic.twitter.com/whYw4Q6PAa