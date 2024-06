Lewis Hamilton lideró el último entrenamiento libre en Canadá

El siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) lideró este sábado el tercer y último libre para el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial de F1, que se disputa en el circuito "Gilles Villeneuve" de Montreal.

En la mejor de sus 31 vueltas, Hamilton cubrió los 4.361 metros de la pista canadiense en un minuto, 12 segundos y 549 milésimas, 374 menos que el líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que dio una más- y con 408 de ventaja compatriota y compañero George Russell, que -al igual que los anteriores, con neumático blando- marcó el tercer tiempo del último ensayo.

El chino Guanyu Zhou, que ya la había causado en el primer entrenamiento del viernes, volvió provocar otra interrupción, con bandera roja, a las primeras de cambio en el tercer y último libre, al perder, sobre el séptimo minuto del ensayo, el control de su monoplaza después de la primera de las 14 curvas del "Gilles Villeneuve".

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical -prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros- se disputará a partir de las 16:00 horas (20:00 GMT).

