Max Verstappen despejó dudas y dominó la primera práctica del GP de Bélgica

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acalló este viernes las dudas al dominar la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Bélgica, en la que el británico Lando Norris (McLaren), que lo escolta en el Mundial de pilotos, acabó octavo a más de un segundo del líder.

Verstappen, quinto el pasado fin de semana en el GP de Hungría, firmó un tiempo de 1 minuto, 43 segundos y 372 milésimas, más de media décima (531 milésimas) por delante que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y casi un segundo más rápido que su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que finalizó séptimo a 972 milésimas.

En un trazado en el que el neerlandés ha conseguido la victoria en las tres últimas carreras disputadas, Verstappen calmó los nervios mostrados en el circuito de Hungaroring y realizó a la perfección la transición a un circuito muy distinto como el de Spa-Francorchamps, que con 7.004 metros es el más largo de todo el calendario.

Los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton y George Russell se encaramaron a las primeras posiciones pero el ritmo de Max Verstappen, incluso con neumáticos duros fue superior y ya a falta de cincuenta minutos mandaba sobre el asfalto belga.

FP1 CLASSIFICATION



Verstappen with a half-a-second advantage over the field 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/987DDixQPi