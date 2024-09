Max Verstappen lideró la primera práctica en el circuito urbano de Bakú

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú.

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto, 45 segundos y 546 milésimas.

El segundo lugar fue para el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), a 313 del neerlandés.

Mientras que tercero fue el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), a 376 de su coequipo.

