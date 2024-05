Max Verstappen se quedó con la "pole position" para el GP de Emilia Romagna

El neerlandés Max Verstappen arrancará en la primera posición del Gran Premio de Emilia Romagna tras imponerse en la etapa clasificatoria sobre la pista en Imola, Italia.

El líder del Mundial de pilotos y estrella de Red Bull comandó con un cronómetro de un minuto y 14.746 segundos en la Q3. Segundo fue Oscar Piastri (McLaren) a 0.074 segundos, mientras su compañero Lando Norris saldrá tercero (+0.091).

Las posiciones cuarta y quinta quedaron en manos de Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras George Russel (Mercedes) terminó sexto.

Sergio "Checo" Pérez y Fernando Alonso tuvieron una amarga jornada que se sumó a su accidentado último entrenamiento libre. El mexicano saldrá 11°, mientras Alonso saldrá penúltimo gracias a la eliminación de la vuelta de Logan Sargeant.

La largada del Gran Premio de Emilia Romagna será este domingo 19 de mayo a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri and Norris were a whisker away from P1 👀#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/ZfIiBhuo2Y