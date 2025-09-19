Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.2°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Norris y Hamilton comandaron las primeras prácticas libres en Bakú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Comenzó la acción de los monoplazas en la capital de Azerbaiyán.

Norris y Hamilton comandaron las primeras prácticas libres en Bakú
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes, el Gran Premio de Bakú de la Fórmula 1 calentó motores con sus dos primeros entrenamientos libres, con sendos lideratos de Lando Norris y Lewis Hamilton.

La primera sesión del día fue para Norris (McLaren), cuyo mejor tiempo en 19 vueltas fue de un minuto, 42 segundos y 704 milésimas, a 310 milésimas de su compañero Oscar Piastri y con 552 de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari).

La práctica inicial tuvo un desarrollo más corto del esperado, debido a una interrupción de bandera roja cercana a 20 minutos por una goma desprendida del monoplaza de Carlos Sainz (Williams) al pasar por el borde de la pista en una curva.

Otro momento curioso de Sainz fue en el pit lane, pues ingresó erróneamente al box de Alpine.

Hamilton (Ferrari) se impuso en la segunda práctica con una marca de un minuto, 41 segundos y 293 milésimas, solo 74 menos que Leclerc. George Russell (Mercedes) fue tercero a 477 milésimas del inglés.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada