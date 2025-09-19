Norris y Hamilton comandaron las primeras prácticas libres en Bakú

Este viernes, el Gran Premio de Bakú de la Fórmula 1 calentó motores con sus dos primeros entrenamientos libres, con sendos lideratos de Lando Norris y Lewis Hamilton.

La primera sesión del día fue para Norris (McLaren), cuyo mejor tiempo en 19 vueltas fue de un minuto, 42 segundos y 704 milésimas, a 310 milésimas de su compañero Oscar Piastri y con 552 de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari).

La práctica inicial tuvo un desarrollo más corto del esperado, debido a una interrupción de bandera roja cercana a 20 minutos por una goma desprendida del monoplaza de Carlos Sainz (Williams) al pasar por el borde de la pista en una curva.

Looks like some rubber on the Turn 16 kerb came loose when Carlos Sainz rounded the corner 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u4UoH7ILya — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Otro momento curioso de Sainz fue en el pit lane, pues ingresó erróneamente al box de Alpine.

CARLOS SAINZ SE METIO EN EL BOX DE ALPINE !!! 🤭🤭



ESTA PELI YA LA VÍ !!!#Alpine #Sainz #AzerbaijanGP 🇦🇿pic.twitter.com/3lBnRSs1GE — ColapintoF1AR (@colapintof1ar) September 19, 2025

Hamilton (Ferrari) se impuso en la segunda práctica con una marca de un minuto, 41 segundos y 293 milésimas, solo 74 menos que Leclerc. George Russell (Mercedes) fue tercero a 477 milésimas del inglés.