Oscar Piastri ganó la "pole" y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Catar
El australiano también celebró en la carrera sprint este sábado.
En la grilla lo acompañará Lando Norris, quien pretende ganar el título.
El australiano Oscar Piastri (McLaren) volvió a reivindicarse, tras lograr la minipole y el triunfo en la carrera al sprint, consiguiendo también la' pole position' para la carrera del domingo en el Gran Premio de Catar.
Con un tiempo de 1:19.387, Piastri superó a su compañero de equipo y gran rival en la lucha por el título, el británico Lando Norris, quien se quedó a 108 milésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato, finalizó tercero a 264.
El brasileño Gabriel Bortoleto concluyó 14º con 1:20.534, mientras que el argentino Franco Colapinto finalizó vigésimo con un crono de 1:21.137.
Entre los primeros eliminados, volvió a caer el británico Lewis Hamilton (18º), evidenciando el mal momento de los Ferrari en este cierre de temporada, mientras que el Alpine de Pierre Gasly sorprendió codeándose con los mejores y salvando el corte en los últimos virajes.
Ya en la Q2, Piastri fue el primero en bajar el crono de la barrera de 1:20 (1:19.650), algo que parecía atragantarse al resto de pilotos. Verstappen fue el siguiente, pero se quedaba aún lejos del australiano (1:19.985) e incluso Norris, el otro candidato al título, se quedaba a 211 milésimas de su compañero de equipo.
En la última ronda, Norris marcó la pauta con un sideral 1:19.495, quedándose inicialmente Piastri a 35 milésimas, evidenciando que Max estaba muy lejos de los tiempos de los McLaren (+454). En ese momento se interrumpió la Q3 con una bandera roja, debido a una cinta pegada en la rueda trasera derecha de Carlos Sainz que se soltó en medio de la pista.
Y al final, Piastri volvió a dar un golpe sobre la mesa, dispuesto a arañar algún punto más sobre su compañero Norris de cara a la carrera de este domingo, mientras Verstappen evidenciaba que, pese a la mejora, estaba un escalón por debajo de los McLaren.
La carrera se llevará a cabo este domingo a partir de las 13:00 horas (16:00 GMT), contemplando un total de 57 vueltas, en una competencia donde Norris puede coronarse campeón de la Fórmula 1 si gana en el circuito de Lusail.