Oscar Piastri ganó la "pole" y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Catar

El australiano Oscar Piastri (McLaren) volvió a reivindicarse, tras lograr la minipole y el triunfo en la carrera al sprint, consiguiendo también la' pole position' para la carrera del domingo en el Gran Premio de Catar.

Con un tiempo de 1:19.387, Piastri superó a su compañero de equipo y gran rival en la lucha por el título, el británico Lando Norris, quien se quedó a 108 milésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato, finalizó tercero a 264.

El brasileño Gabriel Bortoleto concluyó 14º con 1:20.534, mientras que el argentino Franco Colapinto finalizó vigésimo con un crono de 1:21.137.

Entre los primeros eliminados, volvió a caer el británico Lewis Hamilton (18º), evidenciando el mal momento de los Ferrari en este cierre de temporada, mientras que el Alpine de Pierre Gasly sorprendió codeándose con los mejores y salvando el corte en los últimos virajes.

Ya en la Q2, Piastri fue el primero en bajar el crono de la barrera de 1:20 (1:19.650), algo que parecía atragantarse al resto de pilotos. Verstappen fue el siguiente, pero se quedaba aún lejos del australiano (1:19.985) e incluso Norris, el otro candidato al título, se quedaba a 211 milésimas de su compañero de equipo.

En la última ronda, Norris marcó la pauta con un sideral 1:19.495, quedándose inicialmente Piastri a 35 milésimas, evidenciando que Max estaba muy lejos de los tiempos de los McLaren (+454). En ese momento se interrumpió la Q3 con una bandera roja, debido a una cinta pegada en la rueda trasera derecha de Carlos Sainz que se soltó en medio de la pista.

Y al final, Piastri volvió a dar un golpe sobre la mesa, dispuesto a arañar algún punto más sobre su compañero Norris de cara a la carrera de este domingo, mientras Verstappen evidenciaba que, pese a la mejora, estaba un escalón por debajo de los McLaren.

La carrera se llevará a cabo este domingo a partir de las 13:00 horas (16:00 GMT), contemplando un total de 57 vueltas, en una competencia donde Norris puede coronarse campeón de la Fórmula 1 si gana en el circuito de Lusail.