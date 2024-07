Oscar Piastri logró su primera victoria en la Fórmula 1 con el GP de Hungría

El australiano Oscar Piastri (McLaren) selló su primer triunfo en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Hungría, marcado por la batalla de su compañero Lando Norris y Max Verstappen (Red Bull).

Piastri, de 23 años, firmó un tiempo de una hora, 38 minutos, un segundo y 989 milésimas. En las últimas dos vueltas Norris dio su brazo a torcer ante las instrucciones del equipo y cedió el liderato que tenía por entrar antes que Piastri a boxes, haciendo el "un-dos" a 2.141 segundos.

De todas formas, Norris le recortó 10 puntos a Verstappen en el Mundial de pilotos. "Mad Max", en tanto, acabó quinto tras un toque con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que cerró el podio (+14.880s).

La superioridad exhibida por McLaren, tanto en la carrera como en las etapas previas, mostró un cambio de tendencia en este décimo tercer gran premio de la temporada, en el que Norris ya desafía la hegemonía de Verstappen, quien está con 96 puntos de ventaja.

La próxima parada de la F1 será en el Gran Prix de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, el domingo 28 de julio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

