El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se disputó este domingo en el Circuito Urbano de Marina Bay, con George Russell (Mercedes) quedándose con la victoria tras partir desde la "pole". Sin embargo, los festejos se enfocaron en McLaren, que firmó el título de Mundial de Constructores a falta de seis carreras.
