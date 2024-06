Verstappen dominó la clasificatoria y partirá desde la "pole" en el GP de Austria

Max Verstappen (Red Bull) voló en la etapa de clasificación para conseguir la "pole position" del Gran Premio de Austria, marcando distancias con el británico Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

La qualy se realizó horas después de que el triple campeón del mundo se alzara con la victoria de la carrera sprint, en una dura lucha contra los pilotos de McLaren.

Verstappen completó un giro casi perfecto, con tiempo de un minuto, cuatro segundos y 314 milésimas. Norris quedó como escolta con 1:04.718, mientras Russell terminó tercero con 1:04.840.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Confirmation of Verstappen's dominance



Piastri was initially third fastest but had his final lap time deleted for track limits and drops to P7#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NvKNhttN3H