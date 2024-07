[VIDEOS] "Checo" Pérez quedó fuera en la Q1: La turbulenta jornada en Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Formula 1, disputado en el circuito de Silverstone, tuvo una complicada etapa clasificatoria gracias a las lluvias en Inglaterra que aumentaron la dificultad con pista mojada.

El más afectado fue el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), quien quedó eliminado en la Q1 tras salirse de la pista al calcular mal un giro. El monoplaza del norteamericano no pudo volver a arrancar.

Pérez no fue el único con problemas. Max Verstappen también salió del camino, pero logró mantener el control para regresar al asfalto y completar su vuelta.

El neerlandés también protagonizó una curiosa imagen más temprano, en el último entrenamiento libre, al deslizarse y realizar un involuntario giro de 360° en una curva. Max sostuvo la situación para dejar todo en una anécdota.

Max Verstappen doing a 360 during FP3 😵‍💫 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/ouoGpmUV0r

Pierre Gasly (Alpine) fue otro vivió problemas en el tercer libre, y que coincidentemente también quedó fuera en la Q1. El francés salió aparatosamente de la pista y quedó en medio de la tierra.

Pierre Gasly into the gravel and out of FP3 ❌#F1 #BritishGP pic.twitter.com/jqI46GyT42