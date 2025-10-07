LNB: Las Animas se quedó con el clásico de Valdivia y Leones sigue invicto

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile vivió una intensa semana 2, marcada por partidos electrizantes y actuaciones que comienzan a perfilar a los protagonistas de la temporada.

En el sur, CD Las Ánimas se quedó con el clásico valdiviano tras superar por 79-76 a CD Valdivia, en un encuentro vibrante que se definió en los últimos segundos con un triple de Enzo Amado sobre la chicharra, para darle el triunfo al local.

Los "Fantasmas" cerraron además un fin de semana perfecto al imponerse por 95-87 sobre CD Ancud, consolidándose en la parte alta de la tabla.

Universidad de Concepción mantuvo su gran arranque al vencer por 84-75 a ABA Ancud y 88-83 a Español de Osorno, mientras que Puerto Varas Basket derrotó 76-68 a Español de Osorno, aunque luego cayó ante CD Valdivia por 69-86.

En la Zona Centro, Colegio Los Leones de Quilpué continúa invicto tras vencer 79-59 a Boston College y 82-55 a Español de Talca, demostrando la consistencia y poder ofensivo que los llevó a la final del torneo en la temporada pasada.

Colo Colo, en tanto, sumó dos triunfos importantes: 67-59 ante Municipal Puente Alto y 69-58 frente a Boston College.

Universidad Católica también destacó con dos victorias clave: 87-62 sobre Español de Talca y 92-90 frente a Municipal Puente Alto, en uno de los partidos más emocionantes de la fecha.

Tabla de posiciones

Zona Centro

1° Colegio Los Leones 8 puntos

2° CSD Colo Colo 7 puntos

3° CD Universidad Católica 7 puntos

4° Municipal Puente Alto 5 puntos

5° CD Español de Talca 5 puntos

6° CD Boston College 4 puntos

Zona Sur