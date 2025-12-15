Síguenos:
Los Hawks ganaron duelo clave a los Sixers en la NBA

En un partido muy reñido, en la que la máxima diferencia entre ambos equipos solo llegó a ser de 11 puntos, Atlanta Hawks derrotó a Philadelphia 76ers por 120-117 en un partido donde Jalen Johnson destacó con un triple-doble de 12 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

