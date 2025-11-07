Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Russell Westbrook lideró el triunfo de los Kings ante Golden State

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El base Russell Westbrook sumó 23 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias en el triunfo de Sacramento Kings ante Golden State Warriors en la jornada de jueves de la NBA.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados