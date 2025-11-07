Russell Westbrook lideró el triunfo de los Kings ante Golden State
El base Russell Westbrook sumó 23 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias en el triunfo de Sacramento Kings ante Golden State Warriors en la jornada de jueves de la NBA.
