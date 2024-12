Victor Wembanyama jugó ajedrez en un parque de Nueva York

El francés Victor Wembanyama, estrella de San Antonio Spurs y número uno absoluto en el draft' de la NBA en el 2023, sorprendió en la mañana de este sábado al salir a jugar ajedrez en un parque de Nueva York.

"¿Quién quiere reunirse conmigo en la esquina suroeste del parque de Washington Square para jugar al ajedrez? Estaré ahí", escribió Wembanyama en su cuenta de X.

Al lugar llegaron varias personas para retar al vigente Novato del Año, pese a la lluvia de la ciudad.

El jugador de baloncesto compartió con muchos fanáticos y subió una foto a sus redes sociales, al igual que la cuenta oficial de la NBA.

La estrella de los Spurs se encontraba en Nueva York, donde el viernes disputó un partido de la NBA frente a Brooklyn Nets.

El pívot francés, de 20 años y 223 centímetros de altura, anotó 19 puntos, capturó siete rebotes y dio cuatro asistencias en la victoria contra los Nets.

Who wants to meet me at the SW corner of Washington Square park to play chess? Im there — Wemby (@wemby) December 28, 2024

Thanks for everyone who pulled up in the rain 😂🔥 pic.twitter.com/qblm9xzOfL — Wemby (@wemby) December 28, 2024