[VIDEO] Juegos de los Pistons sufrió dura lesión y sus compañeros terminaron entre lágrimas

El escolta Jaden Ivey, uno de los jóvenes talentos de Detroit Pistons, tuvo que abandonar la cancha en camilla durante el partido que enfrentó a su equipo contra Orlando Magic.

Ivey, de 22 años, sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda después de un desafortunado choque con el jugador del Magic, Cole Anthony.

Ivey y Anthony se lanzaron al suelo por el rebote. Al caer, el impulso de Anthony provocó un impacto involuntario contra la pierna izquierda de Ivey, que quedó atrapada y se dobló de manera antinatural bajo el peso del cuerpo de su rival.

Ivey reaccionó inmediatamente agarrándose la pierna con visibles gestos y gritos de dolor, mientras caía al suelo. El personal médico de los Pistons acudió con rapidez para estabilizar la lesión y proteger su rodilla.

Durante esos tensos minutos, varios jugadores de ambos equipos se reunieron alrededor del escolta en señal de apoyo, creando un círculo para darle privacidad mientras era atendido. Cole Anthony, muy afectado por lo sucedido, no pudo contener las lágrimas al ver a su rival en esa situación.

Mira acá el video

Jaden Ivey left game in stretcher after apparent leg injury. Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/tBiVOScskm