[VIDEO] Nikola Jokić deslumbró en la NBA con un nuevo triple a 20 metros de distancia

El serbio Nikola Jokić, jugador de los Denver Nuggets, deslumbró en el enfrentamiento ante Sacramento Kings en la NBA después de despacharse un tiro a 20 metros de distancia que le valió para el triunfo de su equipo por 132-123 y para su quinto triple doble seguido.

Revisa el registro a continuación:

OH MY JOKIĆ JOKIĆ JOKIĆ 😱😱😱



HITS A NONCHALANT HEAVE FROM 3/4 COURT!! pic.twitter.com/6nn3f6kU4c