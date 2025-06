Sebastián Herrera, capitán de la Roja: Debemos tener la mentalidad de no achicarnos con nadie

El chileno Sebastián Herrera, actual figura del Paris Basketball y seleccionado nacional, conversó con Cooperativa Deportes desde Francia y desde tierras galas tuvo palabras para su carrera en Europa y para su deseo de hacer algo importante con la selección nacional.

"Ha sido una temporada larga, pero a la vez muy buena, estar llegando a play-offs de Euroliga, con uno de los presupuestos más bajos en la Euroliga, es algo muy muy bueno, y yo al fin poder debutar en Euroliga después de 10 años en Europa, es algo muy muy lindo", comentó en diálogo con el periodista Rodrigo Contreras.

"París es un gran club, obviamente ya más afiatado acá, ya sé cómo vivir en París, que también no es lo más fácil, el club también ha crecido mucho desde que llegué, y siempre en alza, siempre tratamos de mejorar en temas de organización, en temas basquetbolísticos, y yo creo que este año ya llegamos a la elite en Europa y hay que mantenerse ahí", añadió.

"Empecé muy abajo en segunda edición en Alemania, y todos los años he querido tener la chance de poder jugar contra los mejores en Europa, es una liga muy muy dura, muchos ex NBA o muchos chicos que después se van a la NBA de esa liga, una hinchada y unos clubes increíbles, yo creo que eso es lo que más atrae en la Euroliga, donde vas a estadios de 20.000 personas, 15.000 personas llenos, como cánticos de fútbol, si uno va a Panathinaikos o a Estrella Roja de Belgrado, son gimnasios increíbles, después uno va al Real Madrid o al Barcelona, son gimnasios gigantes, con jugadores también con mucha trayectoria, es una tremenda experiencia", complementó.

Se vienen nuevos desafíos para la selección

Herrera, capitán de la selección chilena, también abordó el presente de la Raja cestera luego de quedar fuera de la AmeriCup y con el inicio de las clasificatorias al próximo Mundial a la vuelta de la esquina.

"Tenemos la espina clavada de no haber clasificado al AmeriCup por un punto contra Venezuela. Yo creo que eso nos dolió a todos, pero al mismo tiempo jugamos una tremenda clasificatoria ganando a la Argentina y Venezuela después de no sé cuántos miles de años, yo creo que eso también nos da ilusión de que vamos al alza, de que algo se está mejorando y por eso toda esa bronca y motivación la vamos a llevar ahora a agosto para poder clasificarnos al grupo mundial, eso es el primer objetivo y de ahí si clasificamos a ese Grupo C vamos a jugar contra quien sea, nuestra mentalidad ahora es salir a ganar todos los partidos, no achicarse con nadie, no salir a ver qué pasa sino que salir a ganar porque ese tiene que ser el estándar de la selección y venga quien venga", expresó.

"El siguiente jugador tiene que ponerse la camiseta y salir a comerse el mundo y esa es una mentalidad que yo como capitán he tratado de instalar en la selección y yo creo que desde el entrenador hasta la federación y todos los chicos que estamos en la selección estamos muy orgullosos de poder representar ese sentimiento y creo que es algo que si nos mueve hacia adelante", añadió.

"Yo me pongo la camiseta de la selección, vamos a salir a ganar, vamos a salir a clasificarnos y esos dos partidos creo que nos dieron muchísimo, obviamente nos falta mucho, no estoy prometiendo nada y no estoy vendiendo ningún humo, pero al mismo tiempo sí veo un alza en ilusión y también en nuestra competencia y también diría que en temas de federación hemos mejorado mucho, de cómo nos alojamos, de cómo estamos comiendo, eso también es importante, ahí también hay que mejorar y si mejoramos continuamente yo creo que vamos a estar bien", complementó.