Familia de Martín Vargas actualizó su estado: Tiene cuatro costillas rotas y mucho dolor

Pasados un par de días, la familia del histórico exboxeador Martín Vargas entregó detalles de su salud luego del atropello que sufrió por parte de una motocicleta en la comuna de Maipú.

"Lo veo bien, dentro de la gravedad de sus lesiones. No sabemos cuánteo lo van a dar de alta, está con cuatro costillas rotas. Tiene mucho dolor", agregó su hija Natalia a Las Últimas Noticias. También destacó que "se nota mucho el cariño de la gente y de amigos de toda la vida".

"Estaba como somnoliento, no tuvimos una conversación fluida. Nos daba respuestas de sí o no, no más. Estará 48 horas en observación y su alta dependerá de cómo evolucione. Nos dieron como fecha tentativa el miércoles (5 de junio)", señaló Martín Adolfo, hijo mayor del expúgil.

"Cuando fue el accidente mi papá iba a comprar. Por esa avenida ha cruzado toda su vida. El problema es que ahí hay un Duoc y a esa hora se ponen muchos autos estacionados. Quizás perdió un poco de vista y el tipo de la moto, que también era de edad, lo atropelló. La gente de seguridad de Maipú no nos dio mucha información", relató.

"Mi papá es fuerte y toda la vida ha sido peleador, así que lo más probable es que salga pronto de esta, si Dios quiere", sumó.

Por otro lado, Mireya Inostroza, esposa de Martín, contó al referido diario que lo vio "adolorido. Ahora vamos a tener que esperar para ver qué dicen los doctores y cuánto tiempo tiene para estar hospitalizado; aún no lo sabemos. Lo trajeron para acá (Hospital El Carmen) porque hay neurocirujano, que podría necesitar. Ese es el tema".