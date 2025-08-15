Asunción 2025: Javiera Garrido y Marlen Rojas lograron medalla de plata en ciclismo de pista

Las nacionales Javiera Garrido y Marlen Rojas sumaron una nueva medalla para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al colgarse la plata en la prueba Madison de ciclismo de pista.

El dúo nacional obtuvo 49 puntos en la final, sacándole 27 unidades a Venezuela, que quedó en el tercer lugar. Por otro lado, Colombia obtuvo el triunfo con 57 puntos.

De esta manera, Garrido y Rojas repitieron podio en Paraguay, pues anteriormente lograron oro en la prueba de persecución, junto a Maite Ibarra y Martina Rojas.

Chile figura cuarto en el medallero con 13 oros, ocho platas y 10 bronces. Brasil lidera con un total de 100 preseas, seguido por Colombia (45) y Estados Unidos (55).