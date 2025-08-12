El Team Chile de ciclismo ganó dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

El Team Chile ganó dos medallas de oro durante esta tarde en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción, la décima y undécima preseas doradas, respectivamente, tras ganar las competencias femenina y masculina de persecución por equipos en ciclismo.

En primera instancia, Javiera Garrido, Marlén Rojas, Martina Rojas y Maite Ibarra ganaron la décima de oro en la carrera femenina.

Y posteriormente, en el turno de los varones, fueron Josafat Cárdenas, Martín Mancilla, Raimundo Carvajal y Diego Rojas los que lograron otro gran triunfo en la capital paraguaya.

Chile actualmente está tercero en el medallero, igualado con Estados Unidos con 11 preseas doradas, pero aún lejos de Brasil, el gran dominador, con 36 oros.

