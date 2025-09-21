Martín Vidaurre remató quinto en el cross-country de Lenzerheide
El deportista nacional sigue firme en el segundo puesto de la tabla general.
El ciclista chileno Martín Vidaurre tuvo una positiva participación en la fecha del Mundial de cross-country elite UCI XCO disputada en Lenzerheide, Suiza, al obtener el quinto puesto este domingo.
Vidaurre firmó un cronómetro de una hora, 21 minutos y 15 segundos, a 52 segundos del líder, el sudafricano Alan Hatherly (01:20:23).
Por otro lado, el británico Charlie Aldridge fue segundo (+32s) y el francés Adrien Boichis, compañero de equipo de Vidaurre, cerró el podio (+39s).
Así, el chileno sumó 140 puntos para mantenerse segundo en la tabla general del año con un total de 1285 unidades, por detrás del estadounidense Christopher Blevins (1575) y con un estrecho margen respecto al tercero, el francés Luca Martin (1240).
La próxima fecha será en Lake Placid, Estados Unidos, entre el 3 y 5 de octubre.
En BMX, este fin de semana Mauricio Molina participó del Mundial de Santiago del Estero, Argentina, quedando al borde de acceder a la final.
El criollo fue séptimo del round 5 y, pese a su dura pelea en la pista, dijo adiós a la competencia en el quinto puesto de la siguiente serie.
