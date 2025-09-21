Martín Vidaurre remató quinto en el cross-country de Lenzerheide

El ciclista chileno Martín Vidaurre tuvo una positiva participación en la fecha del Mundial de cross-country elite UCI XCO disputada en Lenzerheide, Suiza, al obtener el quinto puesto este domingo.

Vidaurre firmó un cronómetro de una hora, 21 minutos y 15 segundos, a 52 segundos del líder, el sudafricano Alan Hatherly (01:20:23).

Por otro lado, el británico Charlie Aldridge fue segundo (+32s) y el francés Adrien Boichis, compañero de equipo de Vidaurre, cerró el podio (+39s).

Así, el chileno sumó 140 puntos para mantenerse segundo en la tabla general del año con un total de 1285 unidades, por detrás del estadounidense Christopher Blevins (1575) y con un estrecho margen respecto al tercero, el francés Luca Martin (1240).

La próxima fecha será en Lake Placid, Estados Unidos, entre el 3 y 5 de octubre.

En BMX, este fin de semana Mauricio Molina participó del Mundial de Santiago del Estero, Argentina, quedando al borde de acceder a la final.

El criollo fue séptimo del round 5 y, pese a su dura pelea en la pista, dijo adiós a la competencia en el quinto puesto de la siguiente serie.