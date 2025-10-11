Criterium-La Vuelta Copec 2025 se instala en Iquique para una nueva jornada de acción

Luego del arranque en Providencia, el evento ciclístico Criterium-La Vuelta Copec continuará su gran edición 2025 en Iquique este domingo 12 de octubre, con cientos de animados participantes que competirán en una verdadera fiesta del deporte.

La largada será a las 10:00 horas en la Plaza Prat y el circuito contemplará giros de 950 metros por las calles Aníbal Pinto, Thompson y Arturo Prat Chacón, hasta retornar a Plaza Prat.

Criterium es un formato de competencia reconocido en importantes ciudades de Estados Unidos y Europa. Se trata de una disciplina de alto rendimiento, que se desarrolla en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros. Allí, ciclistas profesionales, completan carreras de 30 minutos a alta velocidad.

Dentro de los ciclistas nacionales, Paola Muñoz, Jacob Decar, Ignacio Gallo, Francisco Kotsakis, entre otros, quienes darán vida a las calles en un espectáculo de clase mundial para la comunidad.

Además de la acción sobre las dos ruedas, también se realizará una corrida familiar de tres y cinco kilómetros, junto a activaciones, música en vivo, zonas de descanso y un entorno seguro para disfrutar del deporte en comunidad.

"Para nosotros es una gran alegría recibir este tipo de eventos, pues habla muy bien de las condiciones de Chile en cuanto a organización, turismo y servicios. Este evento, además, tiene el componente positivo que se realizará en regiones, dando la posibilidad a miles de personas de disfrutar de un espectáculo de calidad que tiene el deporte como actor principal" señaló Jaime Pizarro, Ministro del Deporte.