Criterium-La Vuelta Copec 2025 se instala en Iquique para una nueva jornada de acción
El evento deportivo de ciclismo animará las calles nortinas tras su inicio en la capital.
El evento deportivo de ciclismo animará las calles nortinas tras su inicio en la capital.
Luego del arranque en Providencia, el evento ciclístico Criterium-La Vuelta Copec continuará su gran edición 2025 en Iquique este domingo 12 de octubre, con cientos de animados participantes que competirán en una verdadera fiesta del deporte.
La largada será a las 10:00 horas en la Plaza Prat y el circuito contemplará giros de 950 metros por las calles Aníbal Pinto, Thompson y Arturo Prat Chacón, hasta retornar a Plaza Prat.
Criterium es un formato de competencia reconocido en importantes ciudades de Estados Unidos y Europa. Se trata de una disciplina de alto rendimiento, que se desarrolla en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros. Allí, ciclistas profesionales, completan carreras de 30 minutos a alta velocidad.
Dentro de los ciclistas nacionales, Paola Muñoz, Jacob Decar, Ignacio Gallo, Francisco Kotsakis, entre otros, quienes darán vida a las calles en un espectáculo de clase mundial para la comunidad.
Además de la acción sobre las dos ruedas, también se realizará una corrida familiar de tres y cinco kilómetros, junto a activaciones, música en vivo, zonas de descanso y un entorno seguro para disfrutar del deporte en comunidad.
"Para nosotros es una gran alegría recibir este tipo de eventos, pues habla muy bien de las condiciones de Chile en cuanto a organización, turismo y servicios. Este evento, además, tiene el componente positivo que se realizará en regiones, dando la posibilidad a miles de personas de disfrutar de un espectáculo de calidad que tiene el deporte como actor principal" señaló Jaime Pizarro, Ministro del Deporte.