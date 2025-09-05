Síguenos:
Tras protesta proPalestina: Netanyahu felicitó a equipo israelí de la Vuelta a España por "no ceder ante el odio"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

La autoridad de Israel alzó la voz tras las consignas sobre la guerra en Gaza.

Tras protesta proPalestina: Netanyahu felicitó a equipo israelí de la Vuelta a España por
 EFE
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó al equipo Israel-Premier Tech y a su propietario, Sylvan Adams, "por no ceder ante el odio" en la Vuelta a España, donde ha habido protestas proPalestina en rechazo a su participación en la competencia.

"Gran trabajo de Sylvan y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Están haciendo que Israel se sienta orgulloso!", expresó en X.

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio".

El pasado miércoles, la protesta incluso obligó a acortar la undécima etapa en Bilbao (norte de España) y a dejarla sin ganador.

Adams ha desestimado la posibilidad de que el equipo que dirige pase a denominarse simplemente Premier Tech: "Nunca correremos sin el nombre Israel", dijo en el canal Sport Channel.

