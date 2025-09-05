Tras protesta proPalestina: Netanyahu felicitó a equipo israelí de la Vuelta a España por "no ceder ante el odio"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó al equipo Israel-Premier Tech y a su propietario, Sylvan Adams, "por no ceder ante el odio" en la Vuelta a España, donde ha habido protestas proPalestina en rechazo a su participación en la competencia.

"Gran trabajo de Sylvan y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Están haciendo que Israel se sienta orgulloso!", expresó en X.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Great job to Sylvan and Israel's cycling team for not giving in to hate and intimidation. You make Israel proud! 🇮🇱 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 5, 2025

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio".

El pasado miércoles, la protesta incluso obligó a acortar la undécima etapa en Bilbao (norte de España) y a dejarla sin ganador.

[Fotos] Una protesta proPalestina obligó a cancelar la etapa 11 de la Vuelta a España #Cooperativa90 https://t.co/fUUc0WgVvE pic.twitter.com/pHiCleFbWI — Cooperativa (@Cooperativa) September 3, 2025

Adams ha desestimado la posibilidad de que el equipo que dirige pase a denominarse simplemente Premier Tech: "Nunca correremos sin el nombre Israel", dijo en el canal Sport Channel.