La Serena acogerá competencia de ciclismo con corrida familiar como previa
La acción comenzará con una corrida familiar de 3K y 5K abierta a toda la comunidad durante este domingo.
En el marco de sus 90 años Copec anunció "Criterium, la Vuelta Copec", un evento deportivo que trae por primera vez este formato de ciclismo profesional a cinco ciudades del país durante este domingo, en las calles de La Serena en torno al icónico Faro Monumental.
Será un evento gratuito a toda la comunidad y contará con la participación de destacados profesionales como Alvaro Hodeg, actual campeón panamericano en ruta, y Juan Esteban Arango, múltiple campeón panamericano en persecución por equipos, ómnium y ciclismo de pista.
La competencia principal se desarrollará el 19 de octubre desde las 10:00 de la mañana (13:00 GMT). El circuito partirá en la Plaza de Armas de La Serena y recorrerá calles patrimoniales como Balmaceda, Cordovez y Los Carrera, en un entorno urbano que combina historia y deporte.
Antes de esto, habrá una previa a las 08:30 horas (11:30 GMT) con corridas familiares de 3K y 5K, que tendrán un valor de inscripción de hasta 9.900 pesos e incluyen un kit oficial compuesto por una polera y jockey técnicos de running, hidratación y medalla de finalista.
Además, el evento contará con activaciones, música en vivo, zonas de descanso y un entorno seguro para disfrutar del deporte en comunidad.