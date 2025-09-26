Pedro Burns buscará el título en el Campeonato Nacional de Descenso en Angol

La Región de la Araucanía, específicamente Angol, se transformará en el epicentro del downhill chileno este 26, 27 y 28 de septiembre con la realización del Campeonato Nacional de Descenso, competencia que reunirá a 300 exponentes nacionales e internacionales en la pista Las Acequias, un trazado de 3.7 kilómetros que destaca por ser uno de los más largos y exigentes del país, con tiempos que bordean los cinco minutos. Hasta aquí llegará Pedro Burns, quien buscará el título nacional para cerrar un muy buen año deportivo.

Durante los últimos meses, el rider nacional compitió en algunos de los circuitos más desafiantes del continente, midiéndose ante la élite internacional del mountain bike. Entre sus resultados más destacados figura el sexto lugar en Red Bull Génova Cerro Abajo, además de constantes participaciones en campeonatos europeos que lo mantuvieron en un alto nivel competitivo, afinando técnica, velocidad y resistencia.

"Me he estado preparando bastante para esta carrera. Me siento super bien y vengo de una buena temporada. Voy con hartas ganas. Vamos a correr una pista que es bastante larga, rápida, técnica y física. Hay muchos pilotos muy fuertes en Chile que son locales en Angol. Es un súper desafío, pero me siento imposible mejor preparado", señaló el atleta de Red Bull.

Además de la competencia, el evento contará con una amplia oferta para toda la familia: Foodtrucks, feria deportiva, emprendedores locales y actividades recreativas, consolidando al Campeonato Nacional de Downhill como el encuentro más importante de este deporte en Chile.